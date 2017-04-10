إعلان حالة الطوارئ القصوى بخطوط المترو الثلاثة

التحرير

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قال المهندس علي فضالي رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن شركة المترو أعلنت حالة الطوارئ القصوى منذ أمس الأحد وعلى مدار 48 ساعة المقبلة، نظرا لما تمر به البلاد من أعمال إرهابية وتخريبية من قبل أعداء الوطن، لافتا إلى أن هناك استنفارا أمنيا من قبل شرطة المترو وقيادات الشركة المنتشرة بمحطات الخطوط الثلاثة تحسبا لأي ظروف طارئة.

وأوضح رئيس شركة المترو في تصريح خاص لـ"التحرير" أن هناك تعليمات مشددة من قبل وزير النقل بضرورة التواجد بالمحطات بشكل مستمر، وتوفير سبل الراحة والاطمئنان للركاب وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور بعد تحريك سعر تذكرة المترو، والأهم من ذلك كله الحفاظ على أرواح الركاب وتشديد الإجراءات الأمنية بعد حادثتي تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.

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وأضاف فضالي أن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لتأمين ركاب المترو بالخطوط الثلاثة، كما تم التنسيق بين شركة المترو والإدارة العامة لشرطة النقل لتحقيق التكامل المنشود والتكامل بين أفراد شركة الأمن التابعة للشركة وقيادات شرطة النقل والمواصلات لتشديد الإجراءات الأمنية على بوابات الدخول والخروج بالمحطات المختلفة.