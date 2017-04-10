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وكيل «دفاع بالبرلمان»: مستعدون لدعم الدولة بأي تشريعات لمواجهة الإرهاب

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وكيل «دفاع بالبرلمان»: مستعدون لدعم الدولة بأي تشريعات لمواجهة الإرهاب وكيل «دفاع بالبرلمان»: مستعدون لدعم الدولة بأي تشريعات لمواجهة الإرهاب

التحرير

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قال اللواء يحيي كدواني، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الدولة حاليًا في حالة استنفار كامل لمواجهة مخاطر الإرهاب، لافتا إلى أن التنظيمات الإرهابية في حالة يأس من الضربات الأمنية التي وجهت إليها من قبل قوات الأمن.

وأوضح كدواني، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب كلف وزارة العدل بوضع التعديلات اللازمة علي قانون الإجراءات الجنائية، ليتم مناقشتها بجانب الملاحظات والاقتراحات المقدمة من النواب لإصدارها في أقرب وقت.

ولفت إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومي تتابع عن كثب الأحداث كما أنها مستعده لوضع أي تصور لأي تشريعات أو دعم مطلوب لمواجهة ظاهرة الإرهاب، ودعم جهود الشرطة والقوات المسلحة؛ لدحر الظاهرة الإرهابية.

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وتابع: "الحادث لن يثني الدولة عن مواجهة الإرهاب، والذي بدأ بشكل فاعل منذ التنسيق مع الولايات المتحدة لمواجهة الإرهاب".

كان انفجار، وقع صباح أمس الأحد، داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، أسفر عن سقوط 30 شهيدا وإصابة 78 آخرين، بينهم حالات حرجة، كما شهدت كنيسة مامرقس بالإسكندرية تفجيرا انتحاريا أسفر عن مقتل 16 شخصًا من بينهم ضابط وأمينا شرطة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح ، في خطاب تلفزيوني، أمس الأحد، تشكيل مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب، بجانب إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بعد الاطلاع على الأحكام الدستورية والقانونية.

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التحرير

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