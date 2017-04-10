التضامن: 100 ألف جنيه تعويضًا لأسرة كل شهيد في «التفجيرين»

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قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن الحكومة وافقت على مذكرة الوزارة التي تضمنت تفويض الوزيرة في إتاحة التعويض وتطبيق معاش استثنائي 1500 جنيه لأسر الشهداء وصرف 100 ألف جنيه تعويضًا لأسرة كل شهيد.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، حددت وفقًا لقرار مجلس الوزراء 915 والخاص بالشهداء والمصابين والذي ينص على تعويض أسر ضحايا البطرسية بالعباسية بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، ومعاش استثنائي لأسر الشهداء، ورعاية تعليمية وصحية لهم، و30 ألف جنيه لكل مصاب.

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ووقع تفجيران أمس الأحد بكنيستين بطنطا والإسكندرية، وأسفرا عن وقوع عشرات الشهداء والمصابين.