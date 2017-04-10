أخبار عاجلة

عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

التضامن: 100 ألف جنيه تعويضًا لأسرة كل شهيد في «التفجيرين»

Google+ Print
التضامن: 100 ألف جنيه تعويضًا لأسرة كل شهيد في «التفجيرين» التضامن: 100 ألف جنيه تعويضًا لأسرة كل شهيد في «التفجيرين»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، إن وافقت على مذكرة الوزارة التي تضمنت تفويض الوزيرة في إتاحة التعويض وتطبيق معاش استثنائي 1500 جنيه لأسر الشهداء وصرف 100 ألف جنيه تعويضًا لأسرة كل شهيد.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، حددت وفقًا لقرار مجلس الوزراء 915 والخاص بالشهداء والمصابين والذي ينص على تعويض أسر ضحايا البطرسية بالعباسية بقيمة 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، ومعاش استثنائي لأسر الشهداء، ورعاية تعليمية وصحية لهم، و30 ألف جنيه لكل مصاب.

شاهد أيضا

ووقع تفجيران أمس الأحد بكنيستين بطنطا والإسكندرية، وأسفرا عن وقوع عشرات الشهداء والمصابين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو