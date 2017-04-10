وكيل مجلس النواب: مناقشة حالة الطوارئ بجلسه اليوم

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كشف السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أنه سيتم عرض قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على الجلسة العامة، اليوم، بالمجلس للمناقشة وأخذ الرأى عليه فى بداية الجلسة.

وتنص المادة 154 من الدستور، على أن "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه".

وتضيف "وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس.

وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ".

كان انفجار، وقع صباح أمس الأحد، داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، أسفر عن سقوط 30 شهيدا وإصابة 78 آخرين، بينهم حالات حرجة، كما شهدت كنيسة مامرقس بالإسكندرية تفجيرا انتحاريا أسفر عن مقتل 16 شخصًا من بينهم ضابط وأمينا شرطة.

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وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب تلفزيوني، أمس الأحد، تشكيل مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب، بجانب إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بعد الاطلاع على الأحكام الدستورية والقانونية.