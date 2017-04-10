بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

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أعلن الأنبا عمانوئيل، مطران الأقصر للأقباط الكاثوليك، ورئيس اللجنة المنسقة لزيارة البابا فرنسيس إلي مصر، أن زيارة البابا قائمة في موعدها، يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من أبريل الجاري، ولايوجد أي تأجيل للزيارة بسبب الأحداث التي شهدتها مصر أمس الأحد.

وأوضح في بيان رسمي، اليوم الاثنين، أن جميع الجهات المسؤولة في دولة الفاتيكان أكدت في اتصالاتها معه أنه لا يوجد نية لتأجيل الزيارة، وأن البابا حريص علي زيارة مصر.

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وكان تفجيران استهدفا كنيستي مارجرجس بطنطا، ومارمرقس بالأسكندرية، أثناء صلوات «أحد السعف» أمس الأحد، ما أدى إلى مقتل 46 شخصًا وإصابة عشرات الآخرين، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث.

وأعلنت الدولة الحداد ثلاثة أيام، وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 أشهر، وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، ونشر قوات خاصة من الجيش لمساعدة الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية بالدولة.