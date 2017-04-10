«هيونداي» تطرح «أزيرا» الجديدة في الشرق الأوسط

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تخطط شركة "هيونداي" الكورية، لطرح سيارتها الجديدة "أزيرا" بثوبها الحديث، في الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط.

وبحسب موقع "جي دي إن أونلاين"، فإن مايك سونج، الرئيس الإقليمي للشركة الكورية في إفريقيا والشرق الأوسط، أكد اقتراب "هيونداي" من طرح الجيل السادس من سيارتها السيدان "أزيرا" في الأسواق الخاصة بمنطقةالشرق الأوسط.

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وأوضح أن الجيل الجديد من "أزيرا" يشمل تحسينات واضحة في بعض الأمور الفنية المتعلقة بالقيادة والراحة والمعدات والتجهيزات الخاصة بالمساحات الداخلية للركاب والسائق على حد سواء.

ومن المقرر أن تطرح هيونداي "أزيرا" في الشرق الأوسط، بمحرك 3500 CC يتكون من 6 إسطوانات "V6”، ويعطي قوة مقدارها 240 حصان.