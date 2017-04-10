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«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري

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«أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري «أجايي» يعود لقائمة الأهلي أمام الاتحاد السكندري

التحرير

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الأسبوع الـ 24 في الدروي.

وضمت القائمة 21 لاعبًا وهم:

حراسة المرمي : شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل.

خط الدفاع: أحمد فتحي وسعد سمير ومحمد نجيب وعلي معلول وصبري رحيل ومحمد هاني ورامي ربيعة.

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خط الوسط: حسام غالي وحسام عاشور وعمرو السولية وعبدالله السعيد ووليد سليمان وأحمد حمودي ومؤمن زكريا وميدو جابر.

خط الهجوم: سليماني كوليبالي وعمرو جمال وجنويور أجايي.

واستبعد حسام البدري 9 لاعبين من القائمة وهم: مسعد عوض،و باسم علي وأحمد حجازي ،و حسين السيد،وأكرم توفيق،وكريم نيدفيد،وعماد متعب،وعمرو بركات،وصالح جمعة

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التحرير

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