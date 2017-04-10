مران الأهلي| فقرة ترفيهية و«عبدالحفيظ» يشارك في تدريب الحراس

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خصص حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، فقرة ترفيهية للاعبي الفريق في أثناء مِرانهم الذي يقام الآن على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

شهدت الفقرة، إجراء تقسيمة للاعبين باليد وليس بالقدم، لتخفيف الحمل على اللاعبين، خوفًا من الإجهاد، نظرًا لتوالي المباريات.

وأشرف البدري علي مران خاص للضربات الثابتة من خارج الـ18 في وجود حائط اصطناعي.

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وخضع السداسي "أحمد فتحي وصالح جمعة ووليد سليمان ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد وعلى معلول لهذا التدريب الذي نجح خلاله أحمد فتحي وعبدالله السعيد في التسجيل، بينما عانى الأربعة المتبقين ولم ينجحوا في التسجيل واصطدمت كرة لوليد سليمان في العارضة بينما سدد صلاح جمعة في الحائط أكثر من كرة".

وشارك سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي في مران حراس المرمى على هامش تدريبات الفريق، وقام طارق سليمان، مدرب الحراس، بتخصيص فقرة في المران لتمرير الكرة في مساحة ضيقة للغاية، للتدرب على ضغط المهاجمين، وهى الفقرة التي شارك بها عبدالحفيظ.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الممتاز.