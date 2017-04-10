إسكان النواب" تستدعي ٤ وزراء لحل أزمة "الأحوزة العمرانية"

كتب- أحمد علي:

قررت لجنة الاسكان بمجلس النواب، الاثنين، استدعاء وزراء الاسكان والزراعة والدفاع والتنمية المحلية لوضع حل لمشكلات "الأحوزة العمرانية" بعد تعرض المواطنين لأضرار بالغة بسبب أعمال الازالة وعدم توصيل المرافق للمباني.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، طلبات إحاطة المقدمة من عدد من النواب في شأن الأحوزة العمرانية.

وانتقد النائب محمد المسعود، عضو اللجنة، أداء الحكومة والبرلمان في التعامل مع ملف الأحوزة العمرانية غير مرضي، مطالبا بإصدار قرار لوقف المباني لمدة ٦ اشهر لحين وجود حل لتلك المشكلة.