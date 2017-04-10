بالصور.. كيف يتم التقاط الصور الاحترافية؟

كتبت - هاجر حاتم:

عادًة ما تحيرك الصور الإحترافية، خاصًة تلك الموجودة على أغلفة المجلات العالمية، فقد تظن لبعض الوقت أنها استغرقت الكثير من الدقة والتجهيزات لعملها، لهذا إليك بعض النصائح وفقًا لما ذكره المصور جلال المسيري للحصول على صورة عالية الدقة:

- يفضل قبل التصوير بالتجول فى المكان لآختيار زاويه مناسبه والبحث عن تكوين متوازن.

- اختيار زاوية غير تقليدية للتصوير، طبقا لتوافر الضوء فى المكان.

- يفضل أن يدرس المصور بعضًا من أساسيات التصوير من إضاءة ومكونات الكاميرا، عن طريق حضور الندوات والمعارض وورش التصوير.

وفي هذا الألبوم يكشف لك أن الأمر ليس بهذه الصعوبة، لتشاهد كيف تم تنفيذ هذه الصور بحترافية عالية وفقًا لما ذكره موقع blazepress.