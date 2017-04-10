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بالصور.. مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي تفجيري طنطا والإسكندرية

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مصراوي Masrawy

مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي الكنائس (1)مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي الكنائس (1)

مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي الكنائس (2)مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي الكنائس (2)

مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي الكنائس (3)مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي الكنائس (3)

مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي الكنائس (4)مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي الكنائس (4)

مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي الكنائس (5)مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي الكنائس (5)

مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي الكنائس (6)مواطنو البحيرة يتبرعون بالدم لمصابي الكنائس (6)

البحيرة - أحمد نصرة:

نظمت اللجنة الاجتماعية برعاية الشباب بكليتي التربية والتمريض بجامعة دمنهور، اليوم الإثنين، حملة للتبرع بالدم لمصابي تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية الإرهابيين.

وشهدت الحملة، توافد العشرات من شباب وفتيات المحافظة، وطلاب الكليات المختلفة، للتبرع بالدم لصالح مصابي الأحداث، معربين عن تضامنهم ضد الإرهاب.

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