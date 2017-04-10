أخبار عاجلة

عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (1)جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (1)

جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (2)جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (2)

جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (3)جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (3)

جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (4)جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (4)

جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (5)جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (5)

جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (6)جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (6)

جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (7)جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (7)

جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (8)جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (8)

جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (9)جنازة العميد تتحول لمظاهرة حاشدة (9)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد:

تحولت جنازة العميد نجوى عبد العليم الحجار، التي استشهدت في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أمس، إلى مظاهرة حاشدة للتنديد بالإرهاب، بمشاركة أسرتها وزملائها من قوات الشرطة.

خرج الجثمان ملفوفا بعلم من مسجد المواساة بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية، عقب صلاة الظهر، وسط هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، "الإرهابي عدو الله"، "الله أكبر".

وودعت النساء، الشهيد بالزغاريد، أثناء نقل جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر أسرتها في المنارة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في مصر

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص