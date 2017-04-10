بالصور.. جنازة العميد "نجوى" تتحول لمظاهرة حاشدة.. والنساء تودعها بالزغاريد

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد أحمد:

تحولت جنازة العميد نجوى عبد العليم الحجار، التي استشهدت في تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، أمس، إلى مظاهرة حاشدة للتنديد بالإرهاب، بمشاركة أسرتها وزملائها من قوات الشرطة.

خرج الجثمان ملفوفا بعلم مصر من مسجد المواساة بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية، عقب صلاة الظهر، وسط هتافات "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، "الإرهابي عدو الله"، "الله أكبر".

وودعت النساء، الشهيد بالزغاريد، أثناء نقل جثمانها إلى مثواه الأخير بمقابر أسرتها في المنارة.