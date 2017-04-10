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بالصور.. محافظ بني سويف يعزي مطران ببا في ضحايا كنيستي مارجرجس والمرقسية

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مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يعزي مطران ببا (1)محافظ بني سويف يعزي مطران ببا (1)

محافظ بني سويف يعزي مطران ببا (2)محافظ بني سويف يعزي مطران ببا (2)

محافظ بني سويف يعزي مطران ببا (3)محافظ بني سويف يعزي مطران ببا (3)

محافظ بني سويف يعزي مطران ببا (4)محافظ بني سويف يعزي مطران ببا (4)

بني سويف ــ أحمد كامل:

قدم المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، واجب العزاء لنيافة الأنبا أسطفانوس، مطران ببا، في ضحايا الحادثين الإرهابيين، أمس، بكنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وزار محافظ بني سويف، مطرانية ببا، حيث استقبله مطران ببا وتوابعها، وجمع من الآباء والكهنة والقساوسة، في حضور اللواء عادل تونسي، مدير أمن بني سويف، ورئيس مكتب المخابرات العامة ببني سويف، وعدد من القيادات الأمنية والتفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، أن مثل هذه العمليات الإجرامية والإرهابية الآثمة لن تنال من وحدة وتماسك أبناء الوطن الواحد، وإنما تزيده وحدة وعزيمة وإصرارا وتكاتفا مع قيادته السياسية في مواجهة خطر الإرهاب والمؤامرات التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار واقتصاد الوطن.

وأشار إلى أن الشرائع السماوية تنبذ العنف والإرهاب وتدعو للمحبة والتسامح، داعيا الله أن يلهم أسر الشهداء الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.

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