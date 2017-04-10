مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين تفجيري طنطا والإسكندرية

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أدان مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر أمس الأحد.

وقال المجلس في بيان جاء نصه كالتالي:"إن مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يدين ويستنكر العمل الإرهابي الجبان الذى استهدف مدينتي طنطا والإسكندرية فى جمهورية مصر العربية وأودى بحياة العديد من الأبرياء".

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وأعرب مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عن استياءه لهذا العمل، قائلا "لا يسعنا إلا أن نتقدم بأحر التعازى إلى جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً"، مؤكدا وقوف جميع العرب إلى صف الأشقاء فى مصر فى محاربتهم لقوى التطرف والإرهاب، مشددا على استمرار مبادرة المجلس لا للعنف ولا للتطرف ولا للإرهاب.