15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل

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كشف تقرير وزارة المالية حول بيانات مشروع الموزانة العامة للدولة للعام المقبل 2017-2018، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة ما بين نحو 13 و15 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2016-2017.

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وارتفع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى نحو 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2016-2017، بنسبة زيادة بلغت نحو 39%، فيما سجل إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 6.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2015-2016.