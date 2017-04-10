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15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل

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15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل 15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل

التحرير

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كشف تقرير وزارة المالية حول بيانات مشروع الموزانة العامة للدولة للعام المقبل 2017-2018، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستهدفة ما بين نحو 13 و15 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2016-2017.

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وارتفع إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى نحو 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2016-2017، بنسبة زيادة بلغت نحو 39%، فيما سجل إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 6.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2015-2016.

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التحرير

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