وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا»

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صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن 17 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز بمدينة "ناصر" الجديدة بغرب أسيوط، و18 حاجزاً دفعوا مقدمات الحجز بمدينة "غرب قنا"، وذلك أمس الأحد، في أول يوم لبدء دفع مقدمات الحجز، كما تم سحب 1118 كراسة شروط بمدينة "ناصر"، و600 كراسة شروط بمدينة "غرب قنا"، حتى أمس، موضحًا أنه تم طرح 500 قطعة أرض سكنية مميزة بالمدينتين.

وأضاف مدبولي، أنه يتم سحب كراسات الشروط، وتقديم استمارة بيانات الحجز الواردة بكراسة شروط الطرح، وسداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه فقط لا غير بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي)، أو نقدًا، مستمر حتى الخميس الموافق27/4/2017، خلال أيام العمل الرسمية من الساعة 3 وحتى الساعة 5 مساءً، بفرع بنك التعمير والإسكان بـ(2 شارع الجمهورية – أسيوط)، بالنسبة لمدينة "ناصر"الجديدة بغرب أسيوط، وبفرع بنك التعمير والإسكان بـ(برج المديرية – ميدان مديرية الأمن – قنا)، بالنسبة لمدينة "غرب قنا".

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وأكد الوزير أنه يحظر التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج البنك، موضحًا أنه سيتم إجراء قرعة يدوية وعلنية طبقًا لقطع الأراضي والمساحات، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة لاحقًا بحضور الجهات المعنية والرقابية ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يحالفهم التوفيق بالقرعة العلنية.