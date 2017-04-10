الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا

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نفى الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وجود فيروس غامض أو وباء داخل منطقة شبرا الخيمة، بعد إثبات سلبية عينات الأغذية والماء والأعشاب والعينات البشرية.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائبين ثريا الشيخ ونضال السعيد، بشأن فيروس غامض في منطقة شبرا الخيمة، ترتب عليه وفاة 3 حالات من أسرتين وإصابة 11 شخصًا.

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وقال قنديل: "لا يوجد حالات مصابة خارج نطاق الملاحظة والمتابعة المستمرة وهي حالات محدودة داخل الأسرتين بعد فحص عينات الدم والبول والبراز والشعر، وقد تكون سُميات في نطاق أفراد العائلتين التي مازالت حالة واحدة منهم في العناية المركزة".