أخبار عاجلة

عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة

Google+ Print
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أدان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحداث الإرهابية الغشيمة الذي تعرضت لها كنيسة ماري جرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مؤكدا أن هذه العمليات تهدف إلى الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين بمصر.

17798949_1468389286566461_669305232941070116_n

وأشار "فودة"، إلى أن هذه العمليات تدل على أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأن هذه العمليات تزيد من أواصر وروابط المجتمع المصري بجميع أطيافه.

شاهد أيضا

17862286_1468397273232329_3031160678772718135_n
 

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لكاتدرائية السمائين بشرم الشيخ؛ حيث قدم واجب العزاء للأنبا فولوباتير، راعي كاتدرائية السمائين، في ضحايا التفجيرين.

17861480_1468397146565675_3715413356281951561_n

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر