محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة

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أدان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأحداث الإرهابية الغشيمة الذي تعرضت لها كنيسة ماري جرجس بطنطا، والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مؤكدا أن هذه العمليات تهدف إلى الوقيعة بين المسلمين والمسيحيين بمصر.

وأشار "فودة"، إلى أن هذه العمليات تدل على أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأن هذه العمليات تزيد من أواصر وروابط المجتمع المصري بجميع أطيافه.

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جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لكاتدرائية السمائين بشرم الشيخ؛ حيث قدم واجب العزاء للأنبا فولوباتير، راعي كاتدرائية السمائين، في ضحايا التفجيرين.