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بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية

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بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية

التحرير

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أدى المئات من أهالي محافظة الإسكندرية، يتقدمهم القيادات الأمنية، اليوم الإثنين، صلاة الجنازة على العميد نجوى الحجار، أول شهيدة في تاريخ وزارةالداخلية، وذلك جراء الحادث الإرهابي الذي وقع أمام مقر الكاتدرائية بمحطة الرمل.

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وشهدت الجنازة حالة من الحزن الشديد والغضب، وندد المشاركون بالعمليات الإرهابية، مطالبين بإجراءات أكثر صرامة، والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه العبث بأمن .

حرص على الحضور، اللواء عصمت الأشقر، رئيس إدارة المرور بالقاهرة، ومحمد عجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

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وقالت مصادر أمنية، إن الشهيدة كانت تعمل في حرس الجامعة، وعقب إلغاءه التحقت بالعمل بمديرية أمن الإسكندرية، وهي متزوجة من ضابط بالخدمة، استشهد نجلها الأول بسيناء منذ عامين، ويعمل نجلها الثاني بمباحث المديرية.

وأسفر حادث التفجير الانتحاري، أمس، عن استشهاد 17 شخصا، وإصابة 41 آخرين، بحسب مديرية الصحة.

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التحرير

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