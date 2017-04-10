صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها

التحرير

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قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها من جانب رئيس الجمهورية وموافقة مجلس الوزراء، على أن يتم عرض الأمر على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان الطوارئ.

وأعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، بدء حالة الطوارئ اعتبارًا من الواحدة ظهر اليوم، بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه أمس، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

وأضاف فوزي، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة عامة فور وصول إخطار إعلان حالة الطوارئ، مشيرًا إلى أن النص الدستوري حدد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على تطبيق حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلانه.

وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إلى أن مفهوم حالة الطوارئ السائد عن البعض بربطه بتنفيذ حملة اعتقالات خاطئ تمامًا، موضحًأ أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا فى 2 يونيو 2013 بعدم دستورية الاعتقال الإداري، مؤكدًا على أن الهدف من إعلان حالة الطوارئ هو حماية الدولة من الأخطار وحماية المواطنين والمنشآت العامة.

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كان انفجار، وقع صباح أمس الأحد، داخل كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا، أسفر عن سقوط 30 شهيدا وإصابة 78 آخرين، بينهم حالات حرجة، كما شهدت كنيسة مامرقس بالإسكندرية تفجيرا انتحاريا أسفر عن مقتل 16 شخصًا من بينهم ضابط وأمينا شرطة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب تلفزيوني، أمس الأحد، تشكيل مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب، بجانب إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بعد الاطلاع على الأحكام الدستورية والقانونية.





