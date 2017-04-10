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وزيرا الاستثمار والنقل يتفاوضان مع «جنرال إليكتريك» على تطوير السكك الحديد

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وزيرا الاستثمار والنقل يتفاوضان مع «جنرال إليكتريك» على تطوير السكك الحديد وزيرا الاستثمار والنقل يتفاوضان مع «جنرال إليكتريك» على تطوير السكك الحديد

التحرير

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عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع أيمن خطاب، الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إليكتريك "، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.

وبحث الجانبان، متابعة نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح ، مع جيف أميلت، المدير التنفيذى لشركة جنرال إليكتريك الأمريكية، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" في الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

وبدأ الجانبان، التفاوض على العرض المقدم من شركة جنرال إليكتريك، للمساهمة في تطوير سكك حديد مصر، بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، على أن تقوم بتصنيع 35% منها في مصر، وذلك في إطار تتطلع الشركة لزيادة استثماراتها وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب في مصر خلال السنوات المقبلة، والمساهمة في عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وبناء القدرات البشرية.

ورحبت "نصر" برغبة الشركة في زيادة استثماراتها بمصر، مشيرة إلى العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة التي تجمع بين البلدين.

وأكدت على ضرورة أن يكون ذلك العرض وفق أفضل المعايير الدولية المعمول بها، ويتناسب مع احتياجات الشعب وبرنامج الحكومة، مع تعظيم المكون المحلي، بما يساعد على نقل التكنولوجيا، فضلًا عن توفير مزيد من فرص العمل.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إليكتريك، إلى الدور الذي تلعبه الشركة في نظام شبكات النقل بمصر، وبصفة خاصة نقل البضائع باستخدام خطوط السكك الحديدية، والذي يساهم في خفض تكاليف النقل، ويقلل من الضغط المروري، ويحد من الطريق، موضحًا أن التوسع في نقل البضائع بالسكك الحديدية يسهم في زيادة الكفاءة والسرعة ويضمن الحفاظ على البيئة.

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وذكر أن شركته ترغب في الاستثمار بمجالات الطاقة المُتجددة من خلال تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية والطاقة من الرياح.

وعقب ذلك، التقت الدكتورة سحر نصر، بجوزيبي دي بيني، العضو المنتدب لشركة إيطالجين للطاقة، والذي جاء في زيارة سريعة من روما إلى مصر، من أجل لقاء الوزيرة وبحث الاستثمار في مصر.

وبحث الجانبان، قيام شركة "ايطالجين" بالاستثمار في إنشاء محطة طاقة رياح بقدرة 320 ميجا وات في الزعفرانة، باستثمارات 350 مليون دولار، وفي هذا الإطار، أعرب العضو المنتدب للشركة الإيطالية، عن رغبته في زيادة استثمارات شركة عبر دعم الطاقة المتجددة.

وأعربت الوزيرة، عن ترحيب الحكومة، برغبة الشركة الإيطالية في الاستثمار بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، في إطار اهتمام الدولة المتزايد باستغلال موارد مصر الضخمة وإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة لتنويع مصادر الطاقة وضمان استدامتها، حيث وضعت مصر هدفًا لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 22% من استهلاك الطاقة بحلول عام 2020.

وأشادت "نصر" بالعلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية، وحجم الاستثمارات الإيطالية في مصر، ودورها فى دعم عدد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمارات.

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التحرير

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