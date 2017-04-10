البرلمان يؤجل مناقشة إقرار علاوة موظفي الدولة إلى الأربعاء
وحيد حامد عن "انفجار مارجرجس": "الإيد الطرية لا تنفع تخبز ولا تصد عدو"
الشهداء يطلون من علٍ "صورة"
حكاية كنيسة مارجرجس بطنطا.. بُنيت بالخشب وهدمها "الإرهاب"
أبو تريكة ينعي ضحايا تفجير كنيسة مارجرجس
مسئول كشافة "مرقسية الإسكندرية" يروي بطولة "عم نسيم" لحماية الكنيسة
بالفيديو.. سيدة قبطية غاضبة في موقع انفجار طنطا "حرام يا كفرة"
"داعش" يُعلن هوية منفذي هجوم كنيستي طنطا والإسكندريةإقرأ المزيد 10,205
بالفيديو - كاميرات المراقبة ترصد لحظة تفجير انتحاري نفسه أمام كنيسة المرقسيةإقرأ المزيد 9,834
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندريةإقرأ المزيد 7,940
"التموين" تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين
لماذا لم تقم صلاة الجنازة على شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية؟
المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف
بالفيديو - كاميرات المراقبة ترصد لحظة تفجير انتحاري نفسه أمام كنيسة المرقسية
فيديو حصري لشهيدة الشرطة قبل تفجير الكنيسة المرقسية بدقائق
الإبراشي يعرض فيديو جديد لمفجر "المرقسية" يُظهر وجهه بوضوح
بالفيديو.. اللقطات الأولي بعد لحظات من انفجار الكنيسة المرقسية بالأسكندرية
فيديو جديد لحادث كنيسة الإسكندرية يرصد طفلاً نجا بحياته قبل ثواني من الانفجار
بالفيديو - السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة 3 شهور