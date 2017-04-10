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البرلمان يؤجل مناقشة إقرار علاوة موظفي الدولة إلى الأربعاء

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حكاية كنيسة مارجرجس بطنطا.. بُنيت بالخشب وهدمها "الإرهاب"

أبو تريكة ينعي ضحايا تفجير كنيسة مارجرجس

أبو تريكة ينعي ضحايا تفجير كنيسة مارجرجس

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مسئول كشافة "مرقسية الإسكندرية" يروي بطولة "عم نسيم" لحماية الكنيسة

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ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

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الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

لماذا لم تقم صلاة الجنازة على شهداء تفجيري طنطا والإسكندرية؟

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المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات " لمكافحة الإرهاب والتطرف

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حصري لشهيدة الشرطة قبل تفجير الكنيسة المرقسية بدقائق

الإبراشي يعرض فيديو جديد لمفجر

الإبراشي يعرض فيديو جديد لمفجر "المرقسية" يُظهر وجهه بوضوح

بالفيديو.. اللقطات الأولي بعد لحظات من انفجار الكنيسة المرقسية بالأسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولي بعد لحظات من انفجار الكنيسة المرقسية بالأسكندرية

فيديو جديد لحادث كنيسة الإسكندرية يرصد طفلاً نجا بحياته قبل ثواني من الانفجار

فيديو جديد لحادث كنيسة الإسكندرية يرصد طفلاً نجا بحياته قبل ثواني من الانفجار

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