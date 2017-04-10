مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

ارتفع معدل التضخم السنوى لشهر مارس 2017 إلى 32.5% مقارنة بشهر مارس 2016، وكانت نسبة التضخم في فبراير الماضي 31,7%.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير رسمي أسباب ارتفاع نسبة التضخم الشهرى خلال مارس 2017 مقارنة بفبراير 2017 إلى:

ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة بنسبة (3.2%)، والدواجن بنسبة (3.8%).

ارتفاع أسعـار الطماطم بنسبة (27.5%) ، والباذنـجان بنسبة (22.6%) ، والبصل بنسبة (5.0%)، ووالقلقاس بنسبة (13.0%.)

أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة (11.1%)، والأسماك البحرية المحفوظة والمجهزة بنسبة (11.7%) والمأكولات البحرية بنسبة (8.2%).

ارتفاع المياه المعدنية والعصائر بنسبة (13.9%)، والمياه الغازية بنسبة (18.1%).

ارتفاع أسعار الموالح بنسبة (21.1%)، والجوافة بنسبة (11.8%).

ارتفاع أسعار الدخان بنسبة 7.3%.

فيما انخفضت أسعار بعض السلع في مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير وهي:

السكر، والذى انخفض بنسبة 6.1%.

الألبان والجبن، انخفضت بنسبة 1%، والبيض بنسبة 9%.

تراجعت الحبوب والخبز بنسبة 1.9%

تراجعت أسعار الأرز بنسبة 4.2%

يذكر أن جميع السلع تعاني من ارتفاع في الأسعار عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي أصبح يشكل عبء علي المواطنين، الأمر الذي أدي إلي قلة الاستهلاك.

المصدر : مصرفايف