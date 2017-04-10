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اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة

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اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة اجتماع طارئ في السويس لمناقشة تأمين المنشآت الحيوية ودور العبادة

مصراوي Masrawy

اللواء أحمد حامد

السويس ـ حسام الدين أحمد:

عقد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا للوقوف على الأوضاع الأمنية في السويس، ووضع خطة تأمين شاملة لدور العبادة، والمنشآت العامة والاستراتيجية والحيوية، وذلك في إطار مشاركة القوات المسلحة في أعمال التأمين وفرض حالة الطوارئ.

حضر الاجتماع، اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش، قائد الجيش الثالث الميداني، واللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، والقيادات الأمنية، ومديرو الصحة والمرافق والمرور.

وناقش حامد مع قائد الجيش الثالث ومدير الأمن، خطة تأمين الكنائس في إطار مشاركة عناصر القوات المسلحة في المنظومة.

واستعرض مدير الأمن وقائد الجيش الثالث، المحاور الأمنية وانتشار القوات على مدار اليوم، وتكثيف التواجد بمحيط الكنائس، خصوصا أوقات الصلوات، بجانب تأمين مستودعات ومعامل شركات البترول وموانئ السويس.

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