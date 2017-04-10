الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

كتب- محمد غايات:

قال الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجلس الوزراء وافق على صرف تعويضات لاسر الضحايا والمصابين في تفجيري كنيسة مارجرجس والكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وأضافت والي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بمجلس الوزراء، أنها عرضت مذكرة عن الحوادث الارهابية التي حدثت اليوم، وتقرر تفويض وزير التضامن في التصرف في شأن تعويض الأهالي.

وأشارت إلى أنه تقرر أيضا معاملة ضحايا الحادث معاملة الشهداء وتطبيق معاش ١٥٠٠ لمن يستحق من أهالي للشهادات وتعويض مالي ١٠٠ ألف حنيه لكل حالة وفاة بإجمالي ٤٥ حالة وفاة حتى الثالثة صباحًا منهم ١٧ حالة وفاة في الاسكندرية وإصابات بإجمالي ١٢٨ إصابة في المحافظتين وهناك عدد كبير جدا خرج من المستشفيات.

كان مجلس الوزراء، وافق الاثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بفرض حالة الطورائ لمدة 3 أشهر على البلاد.

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وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن التفجيرين وهدد في بيان بشن مزيد من الهجمات ضد مسيحيي مصر موضحا أن "هجمات الكنائس وقعت باستخدام سترات ناسفة".​