مقتل 10 جنود في تفجير بمعسكر تدريب بالصومال

مقديشو - (د ب أ):

قال قائد عسكري إن انتحاريا يرتدي ملابس عسكرية فجر نفسه في معسكر للتدريب في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص.

وقال مصدر، رفض الكشف عن هويته، إن الضحايا بينهم رجال شرطة ومتدربون وجنود من أصحاب الرتب الدنيا.

وكان قد أعلن فى وقت سابق أن حصيلة القتلى خمسة جنود. وقد أصيب نحو 15 شخصا.

و أعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الهجوم عبر إذاعة الأندلس التابعة لها.

وقامت قوات الأمن بتطويق المنطقة.

ومن ناحية أخرى، قتل مسؤول حكومي بعد تفجير سيارته في مقديشو، بحسب ما قاله المسؤول بالشرطة محمد ضاهير. وأشار إلى أنه تم زرع قنبلة في سيارته.