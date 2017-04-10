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تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي

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تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب خلال الأسبوع الماضي

مصراوي Masrawy

تركيا تلقي القبض على 1686 مشتبها بالإرهاب

اسطنبول - (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، أن قوات الأمن ألقت خلال الأسبوع الماضي القبض على 1686 شخصا للاشتباه في صلتهم بمنظمات إرهابية.

وأوضحت الوزارة أنه يشتبه في صلة 570 من المعتقلين بالمسلحين الأكراد، بينما يشتبه في 963 آخرين بأنهم على صلة بمنظمة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو الماضي.

ومنذ المحاولة، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ وأطلق حملة إجراءات صارمة استهدفت موظفي الدولي وأفراد من قوات الأمن والمعارضة السياسية.

وتم اعتقال نحو 47 ألف شخاص في تركيا للاشتباه في صلتهم بجولن، وأكثر من عشرة آلاف للاشتباه في صلتهم بجماعات كردية.

وأوضحت الوزارة أنه يشتبه في 77 من المعتقلين بالارتباط بتنظيم داعش.

ويأتي الإعلان، الذي يصدر بصورة أسبوعية، في وقت تستكمل فيه حكومة أردوغان حملتها الدعائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر في 16 أبريل. وتشمل التعديلات زيادة سلطات الرئاسة وتقليص سلطات البرلمان.

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