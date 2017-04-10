منها التوفير والتلوث.. 5 أمور ترجح كفة وقود الديزل عن البنزين

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لم يعد وقود الديزل مجرد نوع من المحروقات التي لا نراها سوى في إصدارات قليلة من السيارات، حيث بدأت العديد من الشركات العالمية تفعيله بمركباتها بشكل أكثر انتشارًا، وهو الأمر الذي وضح من خلال حرص تلك الكيانات العملاقة على إنتاج نسخ من السيارات الشهيرة تعمل بالديزل.

وتنظر تلك الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج السيارات على مستوى العالم، إلى الفوائد التي يمكن تحقيقها على مستوى الصناعة بشكل عام، لاسيما وأن العديد منها يعكف في الوقت الحالي على تطوير عملية استخدام الوقود المحروق ليكون أكثر مواكبة لمتطلبات العناية بالبيئة ونظافتها.

وفي هذا السياق، نستعرض مجموعة من أهم المميزات الخاصة بوقود الديزل، والتي ترجح كفته بالمقارنة مع "البنزين" للسيارات، ومنها..

النظافة

على الرغم من الفكرة السائدة بشأن مساهمة "الديزل" بشكل أكبر في تلوث البيئة، فإن الدراسات الأخيرة أكدت أن نسبة الانبعاثات الهوائية وإن كانت تبدو أكبر حجمًا من البنزين، إلا أنها لا تحتوي على نسب العناصر السامة التي تخرج مع حرق الأخير، وعلى رأسها غازي أول وثاني أكسيد الكربون.

الاستهلاك

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يتمتع دومًا وقود الديزل، الذي لا يعتمد على الاشتعال باستخدام شرارة كهربية من "البستم"، ويكتفي بضغط الهواء وتسخينه والحقن المباشر للوقود، بمعدلات استهلاك وقود أوفر بشكل واضح من البنزين.

نظام العادم

تمثل هذه النقطة إحدى أهم البنود الفارقة في اختيار البعض للديزل وتفضيله على البنزين، حيث تتسبب العوادم الخارجة عن الأخير، في تآكل بعض الأجزاء الخاصة بالنظام المسؤول عن إخراجها في السيارات أو المركبات بشكل عام، وهو الأمر الذي يمتلك الديزل أفضلية واضحة فيه.

العزم

تتمتع السيارات التي تعمل بالديزل، بقدرات أعلى من نظيراتها التي تستخدم البنزين بشكل أساسي، في الحصول على أكبر قدر من عزم المحرك في وقت أقل وعند مؤشر أكثر انخافضًا من معدل اللفات، وهو الأمر الذي يساهم بشكل أساسي في تحسين مستوى القيادة والشعور بسهولة واضحة في هذا الصدد.