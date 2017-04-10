رسالة حادة وقوية من الإعلامية “منى العراقي” للسيسي.. “نولع في البلد ولا نعمل أيه انتخبناك من أجل هذا الأمر وليس أن ندخل على مجاعة ومجزرة”

شيماء مصطفى

أرسلت الإعلامية مني العراقي مذيعة برنامج “انتباه رسالة قوية وحادة للسيسي، بسبب جنون الأسعار، والتي لم يعد في مقدرة الفقير الآن أن يأتي بالطعام، وإن استطاع أن يجد الطعام فإنة لا يقدر على ثمن الدواء.

وعددت العراقي بعض الأسعار المتواجدة الآن في الأسواق، وقالت أن سعر البيضه الآن أصبح بـ 1.5جنيه، والتونه بـ 30 جنيه، والبصل بـ 10 جنيه، حتى العدس الذي كان طعام الفقراء، أصبح الفقراء غير قادرين على شراءه، والألف جنيه أصبحت قيمته 350 جنيه، والشباب لم يعد قادراً على الزواج، والبان لم تستطع أن تأتي بأبسط أنواع الجهاز.

وأضافت عراقي للسيسي قائلة ، أن المصريون انتخبوك من أجل إنقاذهم من الدمار والهلاك وليس من أجل الدخول على مجزرة ومجاعة، ماذا نفعل نشعل النيران في البلد ولا نعما ايه، واختتمت قائلة ستحاسب أمام الله على كل جائع وكل مريض لا يجد الدواء أو الطعام.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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