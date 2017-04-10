أخبار عاجلة

عاجل.. كوريا الشمالية تطالب بإخلاء العاصمة فوراً وتستدعي جميع الصحفيين لحدث كبير وتحذيرات من نشوب حرب نووية -
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
أسعار العملات اليوم الخميس 13 إبريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

رسالة حادة وقوية من الإعلامية “منى العراقي” للسيسي.. “نولع في البلد ولا نعمل أيه انتخبناك من أجل هذا الأمر وليس أن ندخل على مجاعة ومجزرة”

Google+ Print
رسالة حادة وقوية من الإعلامية “منى العراقي” للسيسي.. “نولع في البلد ولا نعمل أيه انتخبناك من أجل هذا الأمر وليس أن ندخل على مجاعة ومجزرة” رسالة حادة وقوية من الإعلامية “منى العراقي” للسيسي.. “نولع في البلد ولا نعمل أيه انتخبناك من أجل هذا الأمر وليس أن ندخل على مجاعة ومجزرة”

أرسلت الإعلامية مني العراقي مذيعة برنامج “انتباه رسالة قوية وحادة للسيسي، بسبب جنون الأسعار، والتي لم يعد في مقدرة الفقير الآن أن يأتي بالطعام، وإن استطاع أن يجد الطعام فإنة لا يقدر على ثمن الدواء.

وعددت العراقي بعض الأسعار المتواجدة الآن في الأسواق، وقالت أن سعر البيضه الآن أصبح بـ 1.5جنيه، والتونه بـ 30 جنيه، والبصل بـ 10 جنيه، حتى العدس الذي كان طعام الفقراء، أصبح الفقراء غير قادرين على شراءه، والألف جنيه أصبحت قيمته 350 جنيه، والشباب لم يعد قادراً على الزواج، والبان لم تستطع أن تأتي بأبسط أنواع الجهاز.

 

وأضافت عراقي للسيسي قائلة ، أن المصريون انتخبوك من أجل إنقاذهم من الدمار والهلاك وليس من أجل الدخول على مجزرة ومجاعة، ماذا نفعل نشعل النيران في البلد ولا نعما ايه، واختتمت قائلة  ستحاسب أمام الله على كل جائع وكل مريض لا يجد الدواء أو الطعام.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع