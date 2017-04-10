عاجل .. رئاسة الوزراء تفرض حالة الطوارئ بدءا من الساعة الواحدة ظهر اليوم.. ننشر معني حالة الطوارئ وشروط إعلانها وتجديدها

شيماء مصطفى

أعلن مجلس رئاسة الوزراء، منذ قليل، موافقته على فرض حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السيسي خلال كلمته أمس، وأضاف المجلس موافقته تأتي في إطار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق حالة الطوارئ منذ اليوم الساعة الواحدة ظهرا بجميع المحافظات ولمدة ثلاث أشهر،

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي قد أعلن فرض حالة الطواري خلال الكلمة التي ألقاها أمس عقب عقب انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني، ويشار إلى أن القرار جاء عقب تعرض كنيسة المرقسية بالإسكندرية وكنيسة مار جرجس بطنطا إلى تفجيرين صباح أمس أسفر عن وفاة 42 شخص، وإصابة 126 شخص آخرين.

شروط إعلان حالة الطوارئ بالبلاد

الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها

عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر

كوارث طبيعية أو انتشار وباء

وتجدر الإشارة إلى إعلان حالة الطوارئ يترتب عليه تطبيق 12 إجراء استثنائي بجميع البلاد ( من هنا ).

شروط مد حالة الطوارئ

طبقا لما ينص عليه الدستور :

وفي كافة الأحوال يجب أخذ موافقة أغلبية أعضاء المجلس على فرض حالة الطوارئ، وتكون لمدة لا تتجاوز3 أشهر، كما أن حالة الطوارئ لا يجب أن تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره في الموافقة عليه، على أن يعرض بعد ذلك على البرلمان الجديد في أول جلسة له، كما أنه لا يجوز حل البرلمان خلال مدة سريان حالة الطوارئ في البلاد .

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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