بالصور.. صفحة فيس بوك ” تحت الأرض ” تنبأت بتفجير الكنائس وتتوعد بالمزيد.. وتحدد يوم العملية القادمة

صفحة ” تحت الأرض” علي موقع التواصل الاجتماعي أثار جدلا كثيرا خلال الفترة الماضية وأخذت اهتماما كبيرا من السوشيال ميديا ورواد مواقع التواصل، نظرا لما تنشره من مشورات غريبة تحمل كلامات مشفرة حتي لا يفهمها أحد، ويتفقا من خلالها علي بعض المهام التنفيذية، وكأنها تذكرنا بالطريقة التي كان يتخاطب بها الفنان أحمد السقا مع أعضاء عصابته في فيلم مافيا.

ففي اليوم الذي سبق تفجير الكنيستين بطنطا والإسكندرية نشرت هذه الصفحة عدة منشورات مشفرة، ولكن زكاء رواد التواصل الاجتماعي فسرها تماما. وفسر المصريين رقم ” 9 ” بأنه يوم 9 أبريل يوم تنفيذ العملية، وفسر جملة” تحقير وتدمير وصليب محروق بالاتفاق لحرق وتفجير الكنائس التي حدثت، وفسر كلمة الشمال علي البحر المتوسط، بأنها الإسكندرية، متفرق الطرق هي طنطا.

ثم واصلت الصفحة الجدل، ونشرت منشورا تقول فيه، “تعيشون في نكران. حتى يحين الموعد..تفعلون ما نريدكم أن تفعلوا، وتقرأوون ما نريدكم قراءته، وتقولون ما نريدكم أن تقولوا، ببركة ميثرا، ليليث و إيزيس سيكتمل الهرم وسوف نُكرم”. ثم قامت الصفحة بالتهديد والوعيد وهو كما يلي:

ثم قامت الصفحة بتحديد يوم 18 لتفجيرات جديدة بعد الانتهاء من يوم 9

المصدر : مصرفايف