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المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك

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المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك المقاصة يطالب باستقدام حكام أجانب لمواجهة الزمالك

التحرير

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قال وليد الهويدي، مدير الكرة بالفريق الأول لنادي للمقاصة، إن مجلس الإدارة برئاسة محمد عبد السلام، سيطالب باستقدام طاقم حكام أجانب، لإدارة مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك.

أضاف هويدي، خلال تصريحات إذاعية لبرنامج «ملعب 9090» الذي يقدمه إبراهيم فايق: "لدينا ثقة كاملة في الحكام المصريين، وليس لدينا أي مانع من أن يدير مباراتنا المقبلة مع الزمالك حكم من الدرجة الثانية.. نود أن نرفع الحرج عن حكامنا بعد الأزمة التحكيمية الأخيرة، وسنتقدم بطلب تعيين طاقم تحكيم أجنبي للمباراة".

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ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الخامس عشر من أبريل الحالي، ضمن مباريات الأسبوع الـ22 من بطولة الدوري.

نشبت أزمة تحكيمية خلال مباراة الزمالك والمقاصة الأخيرة فى بطولة الدوري المؤجلة من الجولة الخامسة، بعد عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الأبيض، نتيجة لمس المدافع أحمد سامي للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

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التحرير

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