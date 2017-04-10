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اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش

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اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش اليوم.. أسوان يسعى للهروب من الهبوط أمام طلائع الجيش

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يلتقي اليوم الإثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، مع نظيره أسوان على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الجيش اللقاء، بقيادة مديره الفني طارق يحيى، ويحاول الفريق استعادة الانتصارات من جديد بعد التعادل الأخير مع الداخلية، حيث يحتل الفريق العسكري المركز السابع برصيد 32 نقطة.

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بينما يدخل أسوان اللقاء، بقيادة مديره الفني أسامة عرابي، ويبحث عن حصد الثلاث نقاط في محاولة للهروب من الهبوط، حيث يحتل الفريق المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

يدير اللقاء تحكيميًا، كل من محمد فاروق ويعاونه أحمد حسام طه ورجب محمد، وجلال أحمد، حكمًا رابعًا.

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التحرير

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