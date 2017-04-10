القبض على هارب من سجن طنطا بـ"كمين العجوزة"

كتب - محمد شعبان:

تمكنت مأمورية من مديرية أمن دمياط بالتنسيق مع مباحث الجيزة، من ضبط هارب من سجن طنطا.

وتمكن المقدم فوزي عامر، رئيس مباحث العجوزة، والنقيب أحمد الدمرداش، معاون مباحث قسم ثاني دمياط، من ضبط المتهم سامح رمضان 44 عامًا، ترزي، هارب من سجن طنطا إبان ثورة 25 يناير على ذمة قضية (تزوير)، والصادر ضده حكم بالسجن 7 سنوات.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.