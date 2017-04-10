ألمانيا ترحل اثنين من الخطيرين أمنيا إلى تونس

شتوتجارت/أولم - (د ب أ):

رحلت السلطات الألمانية في مدينة أولم تونسيين اثنين من المصنفين على أنهم خطيرون أمنيا إلى موطنهما.

وذكر الادعاء العام ومكتب للشرطة الجنائية اليوم الاثنين أن التونسيين - كلاهما 35 عاما - كانا يخضعان للتحقيق للاشتباه في إعدادهما لجريمة عنف تعرض أمن الدولة لخطر جسيم.

وتم رصد التونسيين من قبل السلطات الألمانية بسبب احتفائهما بهجوم الدهس الذي نفذه التونسي أنيس العمري في إحدى أسواق عيد الميلاد ببرلين نهاية العام الماضي، والذي أودة بحياة 12 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

وبحسب بيانات السلطات، فإن هناك مخاوف من أن يخطط التونسيان أيضا لهجوم مماثل، لكن لا توجد أدلة على ذلك.

وذكرت السلطات أنه تم اتخاذ "إجراءات إنهاء الإقامة" بدافع احترازي، خاصة وأنه تم من قبل رفض طلبي لجوئهما.

تجدر الإشارة إلى أن الخطرين أمنيا هم الأشخاص الذين لا تستبعد السلطات الأمنية في ألمانيا تنفيذهم لهجوم إرهابي.