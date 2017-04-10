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المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف

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المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف

مصراوي Masrawy

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلن المشاركون في الندوة العلمية التي نظمتها وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، حول "خطورة الإرهاب على الفرد والمجتمع"، عن تأييدهم لجهود الرئيس عبدالفتاح في كل ما قرره لمكافحة الإرهاب والدور الوطني للقوات المسلحة الباسلة والشرطة التي قدموا وما زالوا يقدموا أرواحهم في سبيل شموخ .

وأكد المشاركون في بيان لهم اليوم الاثنين، أن الجرائم الإرهابية لن تفرق شمل المصريين، ولن تعيقهم عن السير في الطريق قدما، وسعي مصر كدولة رائدة بين العالم الإسلامي، وقلب العرب النابض ومنارة العلم المستنير بلد الأزهر الشريف.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد قرر إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، بعد حادثي كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية.

وقرر السيسي في كلمته التي وجهها للأمة مساء أمس الأحد، تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة التطرف.

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