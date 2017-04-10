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تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

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تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

مصراوي أ ش أ

شهد دير مارمينا العجائبي غربي الإسكندرية، اليوم، مراسم تشييع جنازة 11 شهيدا سقطوا أمس في حادث التفجير الإرهابي، الذي استهدف الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

وصلت الجثامين إلى الدير، حيث تم وضعها في القاعة الرئيسية، وتُليت الترانيم وصلوات البصخة، نظرا لعدم إقامة قداس الجنازة عليهم بسبب أسبوع الآلام.

شارك في الصلاة عدد من كبار أساقفة الكنيسة، بينهم الأنبا رفائيل، سكرتير عام المجمع المقدس، والأنبا أرميا الأسقف العام.

يشهد القداس، محافظ الإسكندرية محمد سلطان وعدد من القيادات الأمنية ورجال الدين، لتشييع الجثامين في جنازة يحضرها حشد كبير من أسر المتوفين.

كان التفجير قد خلف 17 شهيدا، إضافة إلى 48 مصابًا بينهم 20 مسيحيًا و28 مسلمًا.

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مصراوي Masrawy

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