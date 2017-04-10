دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية

الأقصر – محمد محروس:

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، إجراءات أمنية مشددة لليوم الثاني على التوالي، على خلفية انفجاري كنيستي طنطا والإسكندرية، اللذين أسفرا عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.

وشهدت شوارع المحافظة دوريات لعربات الشرطة والجيش التي جابت مختلف الشوارع والميادين، وعززت قوات الشرطة والجيش تواجدها بمحيط الكنائس والأديرة والمواقع السياحية والمنشآت الحيوية.

وعقد اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، اجتماعا مع القيادات الأمنية ومديري الأفرع لمناقشة تداعيات أحداث الأمس، ومراجعة الخطط الأمنية والتأكد من عدم وجود ثغرات.

وسادت كنائس المحافظة حالة من الهدوء صباح، اليوم الإثنين، وخضغ المواطنون لتفتيش ذاتي أثناء دخولهم للكنائس في إطار عمليات تأمين الكنائس ودور العبادة.

ووجه محمد بدر، محافظ الأقصر، بإلغاء المظاهر الاحتفالية ضمن فعاليات اختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية هذا العام.