أخبار عاجلة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وصول جثمان العميد نجوى لمسجد المواساة (1)وصول جثمان العميد نجوى لمسجد المواساة (1)

وصول جثمان العميد نجوى لمسجد المواساة (2)وصول جثمان العميد نجوى لمسجد المواساة (2)

وصول جثمان العميد نجوى لمسجد المواساة (3)وصول جثمان العميد نجوى لمسجد المواساة (3)

وصول جثمان العميد نجوى لمسجد المواساة (4)وصول جثمان العميد نجوى لمسجد المواساة (4)

الإسكندرية - محمد أحمد ومحمد عامر:

وصل جثمان العميد نجوى عبد العليم الحجار، التي استشهدت في التفجير الذي استهدف الكنيسة المرقسية إلى مسجد المواساة وسط الإسكندرية، تمهيدا لصلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر اليوم الإثنين، لتنقل لمثواها الأخير بمدافن المنارة.

كان انتحارى قد فجر نفسه أمام أبواب الكنيسة المرقسية، أمس، مما أسفر عن سقوط 17 شهيدا بينهم 7 من الشرطة، وإصابة 41 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات الأميري الجامعي والشرطة ومصطفى كامل العسكري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية سوهاج - عمار عبد الواحد: أكد ا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

وزير الخارجية البريطاني "مستاء" من الفيتو الروسي ضد قرار أممي حول سوريا

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص

محافظ دمياط لـ"مصراوي": فرص عمل جديدة للشباب بالقطاع الخاص