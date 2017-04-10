بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد أحمد ومحمد عامر:

وصل جثمان العميد نجوى عبد العليم الحجار، التي استشهدت في التفجير الذي استهدف الكنيسة المرقسية إلى مسجد المواساة وسط الإسكندرية، تمهيدا لصلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر اليوم الإثنين، لتنقل لمثواها الأخير بمدافن المنارة.

كان انتحارى قد فجر نفسه أمام أبواب الكنيسة المرقسية، أمس، مما أسفر عن سقوط 17 شهيدا بينهم 7 من الشرطة، وإصابة 41 آخرين، تم نقلهم لمستشفيات الأميري الجامعي والشرطة ومصطفى كامل العسكري.