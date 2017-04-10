تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك"

كتب - محمود مصطفى:

تداول طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الاثنين، أوراق الامتحان التجريبي على نظام "بوكليت" لمادة الأدب والنصوص، بعد نصف ساعة من بدء اللجنة.

وبدأ الأزهر، الامتحانات التجريبية لنظام " بوكليت"، لطلاب الشهادة الثانوية بقسميها "علمي - أدبي"، على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إنه سيتم التشديد على اللجان لمنع الغش أوتسريب الامتحانات.

وأضاف شومان في تصريحات له، أن الامتحانات التجريبية، تعود الطلاب على شكل ورقة الأسئلة، حتى يتيسر لهم أداؤها بشكل جيد خلال امتحانات آخر العام.

فيما تفقد الدكتور محمد ابوزيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان الامتحان التجريبى، بمعهد فتيات مدينة نصر النموذجى صباح اليوم.

وناقش الأمير، مع الطالبات مدى الاستفادة من تجربة البوكلت وتنفيذها واستمع وسجل الإيجابيات والسلبيات وملاحظات واقعية من الطالبات بعد أداء مادة البلاغة.