صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على طالب جامعي، تحرش جنسيًا بطالبة بكلية الصيدلة، وحاول اصطحابها عنوة إلى شقته بأكتوبر.

تلقى اللواء إبراهيم الديب، مدير مبحث الجيزة، إخطارا من العميد عصام فتحي، مدير قطاع أكتوبر، بتقدم "ريهام"، 23 عاما، طالبة بكلية الصيدلة جامعة الأهرام الكندية، ببلاغ ضد "مهند. إ"، 24 عاما، طالب بكلية الصيدلة جامعة 6 أكتوبر، مصري يحمل الجنسية الفلسطينية، لتحرشه بها.

وأمام العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، أكدت مقدمة البلاغ، أن "مهند" تحرش بها جنسيًا، وحاول وضع لاصقا على فمها لاصطحابها دخل شقته، وذلك أثناء صعودهما سلم العقار رقم 18 المجاورة الأولى.

وأضافت الطالبة أمام المقدم علي عبد الكريم، وكيل مباحث فرقة أكتوبر، أنها استغاثت بالأهالي، فتعدى عليها بالضرب محدثا إصابتها بسحجات وكدمات بالوجه والركبتين واليد اليسرى، وأخرى بفروة الرأس والظهر، وفر هاربا داحل شقته.

وتمكن الرائد مجدي موسى، رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.