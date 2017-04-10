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المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم

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المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم

مصراوي Masrawy

انفجار أسطوانة غاز

كتب - محمد شعبان:
أصيب صاحب محل إطارات سيارات بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة بحروق بالجسم؛ إثر حدوث انفجار تسبب في نشوب حريق بالمحل.
ورجحت المعاينة، أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة صغيرة داخل المحل، مما أدى لانفجارها ونشوب الحريق.
تم نقل المصاب محمد رمضان 38 عاما، إلى مستشفى إمبابة العام، ولا يمكن استجوابه.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشا العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق، وانتدب رجال المعمل الجنائي.

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