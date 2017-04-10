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ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي

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ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي

التحرير

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رفض لاعب بيوفنتوس باولو ديبالا، عقد مقارنات مع نجم برشلونة ليونيل ميسي، وذلك قبل صدام الإثنين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أوضح ديبالا، أنه لا يوجد في العالم سوى ميسي واحد كما كان الحال مع مارادونا، مشيرًا إلى أنه من المستحيل أن يعوض ميسي أي لاعب، ومن الصعب للغاية عليه تحمل عبء تلك المقارنة، مؤكدًا أنه يرغب في أن يكون ديبالا وليس ميسي.

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وعن احتمالية انتقاله إلى برشلونة، أوضح ديبالا، أنه منذ 3 سنوات كان يتواجد في باليرمو ولم يكن يفكر على الإطلاق في الإنتقال إلى يوفنتوس، لذا هو يرغب في الاستمتاع بالوقت الحالي ولا يفكر في أبعد من اليوم.

أضاف ديبالا، أنه سعيد للغاية بتواجده في يوفنتوس خاصة أن الجميع يحبه هنا كثيرا ويشعر بأنه يمر بأفضل أوقات مسيرته الكروية رفقة السيدة العجوز.

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التحرير

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