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شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات

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شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات

التحرير

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قال مدرب ريال مدريد السابق، بيرند شوستر، إن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النادي الملكي، لم يعد يملك الرغبة الكبيرة لتحقيق النجاحات مثل السابق، وذلك قبل مواجهة بايرن ميونيخ، المقرر لها الأربعاء المقبل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار شوستر، في تصريحات خاصة لصحيفة «دي فيلت» الألمانية، إلى أنه عندما كان ريال مدريد يتقدم بنتيجة (4-0) -على سبيل المثال- كانت هناك رغبة كبيرة لدى رونالدو لتسجيل هدف أو هدفين حتى لو من ركلات الجزاء.

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وأضاف المدرب الألماني أنه في الوقت الذي يعاني فيه رونالدو للعودة من جديد إلى أفضل مستوياته، انخفض بريق جاريث بيل أيضًا الذي يعاني كثيرًا بعد إصابته الأخيرة على عكس أرين روبين، الذي استعاد كامل بريقه على الرغم من غيابه عن الملاعب لمدة 6 أسابيع.

وأكد شوستر، أنه يتوجب على بايرن ميونيخ الحذر من بيل ورونالدو، القادران على الظهور بقوة في أي لحظة وإظهار أفضل ما لديهما خاصة في مسابقة بحجم دوري أبطال أوروبا.

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التحرير

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