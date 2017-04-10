إسبانيا تكتسح.. إحصائيات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا

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تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد غدًا الثلاثاء، وذلك من خلال مباريات ربع النهائي التي تشهد تواجد ليستر سيتي، والذي أصبح الفريق رقم 132 الذي يصل إلى هذا الدور من بداية البطولة الأعرق على صعيد القارة الأوروبية في موسم 1955- 1956.

وبدوره استعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أبرز الإحصائيات المتعلقة بالدور ربع النهائي لدوري الأبطال قبل إنطلاق مبارياته غدًا بدءا من كون ريال مدريد الإسباني هو أكثر الفرق وصولا إلى هذا الدور في 34 مناسبة، ومن ثم بايرن ميونيخ في 28 مرة، وبرشلونة 10، ومانشستر يونايتد 18، وبنفيكا 17، ويوفنتوس 17، وميلان 15، وليفربول 13، وأخيرًا أياكس وإنتر في 12 مناسبة.

كما يتصدر ريال مدريد، أكثر الفرق تحقيقًا للانتصارات في هذا الدور بـ27 انتصارًا، ومن ثم بايرن ميونيخ 18، وبرشلونة 14، ومانشستر يونايتد 12، وميلان ويوفنتوس 11 لكل منهما، وليفربول 9، وأخيرًا أياكس وبنفيكا وإنتر 8 انتصارات.

وبدوره يتصدر هامبورج قائمة الفرق التي تمتلك أفضل نسبة انتصارات في الدور ربع النهائي بنسبة 100% من خلال تحقيق 3 انتصارت ومن ثم نوتنجهام فورست وزيوريخ بنسبة 100% أيضًا، ولكن بانتصارين وكل من ديربي كاونتي وديوندي ودوندي يونايتد وهيبرنيان ونانتس وريال سوسيداد ويانج بويز وويدزي لودز بنسبة 100% أيضا، ولكن بانتصار واحد ومن ثم ريال مدريد بنسبة 81,8% بـ27 انتصارًا، و6 هزائم وبرشلونة بنسبة 77,8% بـ14 انتصارًا و4 هزائم، وأخيرًا تشيلسي بنسبة 77,8% بـ7 انتصارات وهزيمتين.

ومن جانبها تتصدر ألمانيا قائمة أكثر الدول التي شاركت أندية مختلفة منها في الدور ربع النهائي بواقع 18 ناديًا، ومن ثم إنجلترا بـ14 ناديًا وفرنسا بـ11 ناديًا وإسبانيا بـ10 أندية، وأخيرًا إيطاليا بـ6 أندية.

ويتصدر لاعب ريال مدريد السابق باكو خينتو، قائمة أكثر اللاعبين ظهورًا في هذا الدور، وذلك في 22 مباراة ومن بعده رايان جيجز وتشافي بـ21 مباراة، ومن ثم أندريس إنيستا بـ 18 مباراة، ومن بعده كل من باولو مالديني وراؤول وكلارينس سيدورف بـ 17 مباراة، وأخيرا كل من ديفيد بيكهام وإيكر كاسياس، وفرانك لامبارد وليونيل ميسي وجاري نيفيل وكريستيانو رونالدو وبول سكولز وإيدوين فان دير سار بـ16 مباراة.

ويتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائمة هدافي ربع النهائي بـ15 هدفًا ومن بعده ألفريدو دي ستيفانو بـ14 هدفًا ومن ثم كل من ليونيل ميسي وراؤول بـ10 أهداف وباكو خينتو بـ9 أهداف وأخيرًا كل من أمانسيو أمارو وخوسيه أوجستو وفرانك لامبارد بـ8 أهداف.

ونستعرض فيما يلي قائمة ظهور الدول في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال كالأتي:

1- إسبانيا: 75 مشاركة

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2- إنجلترا: 62 مشاركة

3- ألمانيا: 62 مشاركة

4- إيطاليا: 50 مشاركة

5- فرنسا: 31 مشاركة

6- البرتغال: 25 مشاركة

7- هولندا: 24 مشاركة

8- إسكتلندا: 16 مشاركة

9-: بلجيكا: 14 مشاركة:

10- صربيا: 11 مشاركة (تتضمن مشاركات الأندية اليوغسلافية في السابق)