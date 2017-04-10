أخبار عاجلة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة -
عاجل: المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المدن والقرى والأحياء والصحة ترفع حالة الطوارئ وسقوط ضحايا ومصابين ببني سويف -
فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي -
مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي -
حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر -
كامل زاهر: سوبر «اليد» استكمال لإنجازات ألعاب الصالات -
بالفيديو.. رقص جنوني لنجوم الأهلي في فرح مؤمن زكريا -
فيديو.. مختار نوح: الإرهاب لن ينتهي في وقت قريب -
تأخيرات في رحلات مصر للطيران بسبب سوء الأحوال الجوية -
بالصور.. محافظ سوهاج يقيم سرادق عزاء لضحايا تفجيري طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي

Google+ Print
«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي «جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

امتدح المدرب الإسباني بيب جوارديولا، تطور مستوى لاعبه سيرجيو أجويرو، مؤكدًا أن الأرجنتيني بدأ في فهم فلسفته الخاصة - حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وخرج "أوجيرو" في بداية هذا العام من حسابات جوارديولا لصالح جابريل خيسوس، إلّا أن إصابة اللاعب البرازيلي أجبرت بيب على الإعتماد من جديد على المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عامًا. 

شاهد أيضا

أوضح جوارديولا، أن أجويرو بدء يدخل في اللعبة بشكل أفضل عن السابق ولم يعد دوره يقتصر على التواجد في منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف وحسب؛ بل يساهم حاليا في بناء اللعب ويحرص على التواجد في وسط الميدان لتقديم الدعم ويفتح المساحات أمام زملاءه وهو أمر جيد للغاية.

وعند سؤال جوارديولا عن احتمالية عودة جابريل خيسوس في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قال المدرب الإسباني، إنه من الصعب للغاية على المهاجم البرازيلي العودة للملاعب من جديد في غضون أسبوعين، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يشارك في المباراة النهائي في حال نجح السيتي في تخطي عقبة أرسنال في نصف النهائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

المدير الفني لبايرن ميونخ: طرد مدافع فريقنا غيّر المباراة

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

فيديو| طولان: لم أتعرض للظلم في سموحة.. و«دويدار» صفقة ناجحة للأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

مهند مجدي: «السوبر الإفريقي» إنجاز جديد يضاف إلى بطولات الأهلي

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر

حماصة: «كأس الكئوس» هدفنا بعد السوبر