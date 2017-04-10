«جوارديولا» يمتدح «أجويرو»: فهم فلسفتي

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امتدح المدرب الإسباني بيب جوارديولا، تطور مستوى لاعبه سيرجيو أجويرو، مؤكدًا أن الأرجنتيني بدأ في فهم فلسفته الخاصة - حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وخرج "أوجيرو" في بداية هذا العام من حسابات جوارديولا لصالح جابريل خيسوس، إلّا أن إصابة اللاعب البرازيلي أجبرت بيب على الإعتماد من جديد على المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عامًا.

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أوضح جوارديولا، أن أجويرو بدء يدخل في اللعبة بشكل أفضل عن السابق ولم يعد دوره يقتصر على التواجد في منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف وحسب؛ بل يساهم حاليا في بناء اللعب ويحرص على التواجد في وسط الميدان لتقديم الدعم ويفتح المساحات أمام زملاءه وهو أمر جيد للغاية.

وعند سؤال جوارديولا عن احتمالية عودة جابريل خيسوس في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، قال المدرب الإسباني، إنه من الصعب للغاية على المهاجم البرازيلي العودة للملاعب من جديد في غضون أسبوعين، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يشارك في المباراة النهائي في حال نجح السيتي في تخطي عقبة أرسنال في نصف النهائي.