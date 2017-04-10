التموين تعتمد على شركات الاتصالات لتركيب وصيانة مواقعها بالمحافظات

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أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، اليوم الاثنين، عن فرص جديدة للأعضاء، وذلك للتحالف مع واحدة من كبرى الشركات من مزودي خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوزارة التموين، حيث يتضمن التعاون تعاقد مزود الخدمات التكنولوجية لوزارة التموين مع عدد من الشركات المصرية المتخصصة بهدف العمل على تركيب واختبار وصيانة الأجهزة وذلك في أكثر من ١٠٠٠ موقع في مختلف مدن الجمهورية.

ومن المقرر أن يتضمن التعاون بين المزود التكنولوجي وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، و تولي الأولى كافة أعمال التدريب وتنمية المهارات للشركات الأعضاء المستفيدين من هذا التحالف باعتبارها متعهد غير مباشر.

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ويقدم المشروع خدمات الصيانة والتركيب وقياس الأداء في 1137 موقع في 26 محافظة هي (القاهرة والجيزة، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، العريش، جنوب سيناء، شمال سيناء، الفيوم، بني سويف، المنيا، اسيوط والوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر).