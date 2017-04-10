الري: 18مليون جنيه لتأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريراً مفصلاً بشأن منظومة العمل الجارية في مجال تأهيل ورفع كفاءة ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية وفروعهما والمنشئات الهيدروليكية المقامة عليهما، وذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير وتأهيل الترع الرئيسية والفرعية وحماية كافة المنشئات المائية المقامة عليها لضمان استيعاب كافة التصرفات المائية اللازمة لري الزمامات المنزرعة وتلبية حاجة التوسعات الأفقية في الأراضي الزراعية .

وأفاد التقرير بأن مشروع دراسة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية، والذي يتم تنفيذه بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية والعربية بقيمة (18 مليون جنيه) يهدف إلى إعداد دراسة شاملة لإعادة تاهيل ورفع كفاءة ترعتي نجع حمادي الشرقية الغربية وفروعهما والمنشئات الهيدروليكية المقامة عليهما، ووضع خطة تفصيلية متكاملة لإعادة التأهيل في مختلف الأجزاء المتهالكة، فضلاً عن تحسين البنية التحتية لمنظومة المياه في ذلك الحبس المائي الهام، وذلك من أجل رفع كفاءة توزيع المياه كماً ونوعاً وتوفيرها بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب للوفاء بجميع الاحتياجات المائية الفعلية.

من جانبه، أكد المهندس هاني دعبس رئيس قطاع الري بأن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 18 شهراً على ثلاث مراحل بدءاً من سبتمبر2016 حتى نهاية مارس 2018، حيث انتهت أعمال المرحلة الأولى، وتم خلالها تجميع البيانات الحقلية وعمل التحليل الفني وتصميم الاستبيانات والمسح الميداني للبنية التحتية الخاصة بمنطقة الدراسة، إضافة إلى البيانات الهيدروليكية، وجار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية التي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر 2017 حيث تم حتى الآن تجميع البيانات الفنية لشبكة الري والصرف بأطوال بلغت 1000 كيلومتر من إجمالي مستهدف 3900 كم، وكذلك تنفيذ أعمال المسح الطبوغرافي لخرائط القنوات وتحديدث الخرائط الطبوغرافية لمنطقة الدراسة وشبكة الترع الفرعية والمصارف والآبار الجوفية.

شاهد أيضا

فيما تستمر فعاليات المرحلة الثالثة من أكتوبر 2017 حتى نهاية مارس 2018، حسب دعبس.

كما أشار الدكتور أيمن السيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للتليمتري، إلى أن المشروع يضم حزمة من المكونات تشمل 716 مأخذا و205 قناطر حجز و37 نهاية، بالإضافة إلى 4 آبار جوفية و2 محطة طلمبات، وترع بأطوال تبلغ 3639 كيلو مترا، وذلك لخدمة زمامات تبلغ 568,4 ألف فدان بمحافظتي سوهاج وأسيوط .