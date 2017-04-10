وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

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أصدر وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الزامبي المشترك برئاسة المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي وعضوية كل من المهندس خليل إبراهيم خليل - فريش الكتريك للأجهزة المنزلية والمهندس محمد سعد - شنيدر اليكتريك مصر والمهندس عمرو أبو فريخة - طنطا موتورز والمهندس محمد احمد السيد - كابسي للدهانات والمهندس جون وديع بشاي - الشرق للتجارة والصناعة والمهندس أيمن عطية - الإسكندرية لاسود الكربون ومحمد حمدي - الملكة للصناعات الغذائية و كريم منتصر أبو غالي - المصرية لصناعة المكرونة والنشويات ريجينا و محمد عادل - انجل ييست ايجبت و عمر الدماطي – شركة دومتي للصناعات الغذائية و كريم عبد الجليل - العز للسيراميك والبورسلين الجوهرة والدكتور ماجد جورج - ماميبا مصر لمستحضرات التجميل والدكتورأحمد الكيلاني - المهن الطبية للأدوية والمهندس خالد الميقاتي – رئيس جمعية المصدرين المصريين".

وجاء في القرار - أن مدة المجلس 3 سنوات وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري في المجلس تقريرًا دوريًا نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة، متضمنًا ما قام به المجلس من نشاط وأهم المقترحات والخطط المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارة المصرية بالخارج خاصة المكتب التجاري لمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرة اختصاصاته وتزويده بالبيانات والمعلومات التي تتعلق بنشاط المجلس.

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وقال "قابيل": إن "تشكيل هذا المجلس يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وزامبيا خلال المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أهمية دور المجلس في تفعيل الشراكة الاستثمارية بين الجانبين من خلال التنسيق مع القطاع الخاص الزامبي لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في دفع العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين إلى آفاق آرحب.