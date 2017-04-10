«صيدليات القاهرة» تستعد لإطلاق أول منهج تعليمي لتطوير قطاعها

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تنظم شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، غدًا الثلاثاء دورة تدريبية تحت عنوان "تطوير منهج تدريبي لخدمة مهنة الصيدلة".

وقال الدكتور أمير هارون رئيس الشعبة: إنه "من خلال هذه الدورة سيتم إطلاق أول منهج تعليمي تدريبي يفيد جميع العاملين في مجال الصيدلة".

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وأكد "هارون" أنه تم دعوة كافة الجهات التي لها علاقة بمجال الصيدلة من بينها النقابة العامة والفرعية للصيدلة والشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، ومديري المناطق الطبية وأصحاب الصيدليات، مشيرًا إلى أن هناك شرح توضيحي سيتم لمنهج تدريبي للنهوض بأداء كافة العاملين بالصيدليات، بهدف تطوير الأداء الصيدلي خلال المرحلة القادمة، بما يتناسب مع التطور العصري العالمي.

وأشاد رئيس الشعبة بدور أعضاء اللجنة الثقافية بالشعبة، على رأسهم "الدكتور حازم القماح نائب رئيس الشعبة، والدكتورة دينا مطر عضو مجلس إدارة الشعبة" في تنفيذ هذا البرنامج الذي وُضع خصيصًا لرفع الكفاءة الاقتصادية للصيدليات الصغيرة لمواكبة التطورات العصرية بسوق الدواء.